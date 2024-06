Tratta di cinesi: schiavi e donne in vendita, base logistica a Cazzago

Venivano fatti arrivare in aereo dalla Cina in Paesi, come la Serbia, dove entravano in esenzione di visto e poi, attraverso la rotta balcanica, i migranti venivano accompagnati in Italia. Successivamente alcuni loro connazionali li trasportavano in auto in un punto di smistamento, una sorta di casa sicura a Cazzago di Pianiga, per uno o due giorni. È il modus operandi utilizzato da un sodalizio criminale cinese dedito al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, sgominato dalla polizia di frontiera di Trieste.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Da Cazzago, poi, altri autisti accompagnavano i migranti verso le destinazioni finali, tra le quali Venezia, Milano, Prato e, all'estero, Francia e Spagna. A chi arrivava in Italia veniva ritirato il passaporto, per essere poi rispedito in Cina: da quel momento diventavano quindi fantasmi destinati allo sfruttamento fino all'estinzione del debito contratto per il viaggio, relegati in laboratori o sartorie.

Secondo quanto riporta TriestePrima, il particolare definito «crudo» dal sostituto procuratore Federico Frezza sarebbe quello che riguarda centinaia di fotografie che ritraggono numerose donne cinesi, immortalate nude con un passaporto in mano e vere e proprie vittime, apparentemente, di quella che può essere considerata una delle tratte della moderna schiavitù cinese verso il nostro Paese.

Nell'ambito dell'operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Trieste, sono stati arrestati 9 cittadini cinesi per favoreggiamento aggravato dell'immigrazione irregolare; 27 invece le persone denunciate in stato di libertà, di cui 3 per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e 24 per ingresso illegale nel territorio dello Stato.