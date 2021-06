Bibione, inaugurato il primo tratto di pista ciclabile su via Baseleghe

Bibione sempre più all'insegna delle due ruote. Il sindaco Pasqualino Codognotto ha inaugurato oggi il primo tratto della nuova pista ciclabile che dalla rotatoria di via Baseleghe conduce fino a via Stella.

L’obiettivo dell’intervento è quello di mettere in sicurezza via Baseleghe, separazione il flusso veicolare a motore da quello ciclabile, con una pista ciclabile separata dalla carreggiata lungo il lato sud. Per ora sono stati realizzati i primi 1700 metri dell'opera, che sarà lunga 3 chilometri e costerà 2,3 milioni di euro. I lavori del secondo stralcio per il completamento della pista ciclabile inizieranno verso fine anno. A ciò si aggiungono tutti i sottoservizi realizzati come le nuove linee dell’acquedotto, della rete fognaria, la rete gas e l’intera pubblica illuminazione che prima non esisteva. Inoltre tutti gli attraversamenti stradali sono stati messi in sicurezza con le segnaletiche orizzontale, verticale e luminosa.

«In questi anni siamo riusciti a collegare la spiaggia con l’entroterra - ha detto il primo cittadino - e soprattutto a non lasciare isolate le frazioni. Non dimentichiamo inoltre che a Bibione in estate nei giorni di punta circolano quotidianamente 15mila bici, un dato che ben giustifica l’esistenza e la consistenza delle nostre “autostrade” a due ruote». E sul tema Codognotto rilancia: «Il cicloturismo rappresenta una risorsa ed una opportunità che dobbiamo cogliere in pieno per le sue peculiarità: ricaduta diffusa su tutto il territorio, prolungata stagionalità e buona propensione alla spesa dei cicloturisti. Per questo settore tre sono i fattori di successo: le infrastrutture, la comunicazione, i servizi».