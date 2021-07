Trattore si rovescia nel canale: morto un agricoltore

Il trattore si è rovesciato in un canale d'irrigazione e per il conducente non c'è stato nulla da fare. Tragico incidente lunedì pomeriggio, 26 luglio, in località Dossetto a Caorle.

Intorno alle 17.50, un agricoltore ha perso la vita. I vigili del fuoco, arrivati da Portogruaro e Mestre con i sommozzatori e l’autogrù, hanno sollevato il mezzo rinvenendo sotto la vittima priva di vita, come accertato dal medico del Suem. Sono ora in corso le operazioni di recupero del mezzo e di identificazione dell’uomo.