Si rovescia il trattore, morto un uomo

Un pensionato di 62 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri, 13 aprile, mentre era alla guida di un trattore nei campi di Teglio Veneto. La tragedia è avvenuta nell'appezzamento sul retro dell'abitazione della vittima, in via Garibaldi, nella frazione di Cintello.

L'episodio è in fase di ricostruzione, ma in base ai primi accertamenti sembra che il mezzo agricolo si sia improvvisamente rovesciato e che l'uomo sia rimasto schiacciato. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi.

Articolo in aggiornamento