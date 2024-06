Tre auto a fuoco, erano parcheggiate in via Piemonte

Tra macchine parcheggiate sono andate a fuoco in via Piemonte: è successo oggi, venerdì mattina verso le 10.30 a Salzano, dove i vigili del fuoco hanno domato il rogo che ha coinvolto i veicoli fermi con le schiume antincendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Impegnate a spegnere le fiamme, le squadre dei pompieri sono arrivate da Mira e Mestre con due autopompe e un’autobotte. Danneggiata anche una quarta auto: ci sono accertamenti in corso sulle cause anche da parte dei carabinieri arrivati in zona.

L’intervento per la messa in sicurezza è terminato verso le 14. Solo una settimana fa vicino alla parrocchia di San Donato a Musile di Piave è divampato un incendio che ha coinvolto due macchine intestate ai sacerdoti, una al parroco don Flavio Zecchin in uso alle suore Cappuccine di madre Francesca Rubatto, che hanno la residenza accanto alla chiesa, e l'altra ancora in proprietà a don Primo Zanatta, prete scomparso quattro anni fa.

In quel caso, come accertato dalla Compagnia dei carabinieri di San Donà, i veicoli erano stati immatricolati nel 1997 e il loro valore era irrisorio. Erano stati fatti comunque degli approfondimenti per capire se vi fosse qualche innesco, ma all'apparenza, dai primi rilievi, non sembrava fosse stato individuato. Ugualmente a Salzano, dove sono andati a fuoco i veicoli messi in sosta l'uno accanto all'altro, con caratteristiche differenti rispetto alle Fiat Punto di Musile. Anche in questo caso, dopo le prime verifiche prima di procedere alla eventuale rimozione o custodia delle macchine, a disposizione degli investigatori, seguiranno approfondimenti per escludere il dolo. Telecamere e immagini anche in questo caso rappresentano uno dei mezzi principali per indagare.