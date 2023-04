Porti di Venezia e Chioggia, tre giorni di sciopero della Nuova Clp

Tre giorni di sciopero proclamati dalle sigle confederali dei trasporti Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti ai porti di Venezia e Chioggia. Braccia incrociate per il lavoratori della Nuova Compagnia dei lavoratori portuali il 26, 27 e 28 aprile. «La gara per l'assegnazione della manodopera in porto - una sola per le due città - desta preoccupazioni per la garanzia del lavoro di 150 padri di famiglia. Abbiamo bisogno di certezze - affermano le organizzazioni dei lavoratori - Questo chiediamo all'Autorita portuale di Venezia».

Il tavolo di due giorni fa, mercoledì 12 aprile, c'è stato un incontro delle parti che ha destato critiche e forti preoccupazioni nel merito dei contenuti di un bando di gara, spiegano le rappresentanze, dopo che sei giorni prima l'Autorità portuale aveva presentato le intenzioni sui contenuti. «Due anni con possibilità di proroga per ulteriori altri due, per un totale di quattro (la metà della durata attuale) - argomentano Filt, Fit e Uiltrasporti - Non si comprende né si condivide la ragione di questa scelta, che limita pesantemente la stabilità del lavoro, le innovazioni organizzative, gli

investimenti formativi e strumentali, e non dà garanzia di stabilità ai lavoratori portuali».

Venezia e Chioggia

«La scelta di un unico bando per il lavoro portuale per NClp e Serviport, per i porti di Venezia e Chioggia, prevederà un unico vincitore e, probabilmente, solo una delle due imprese (o forse entrambe) oggi esistenti, chiuderanno. Cosa storicamente e socialmente inaccettabile - continuano le sigle - Non ci è stato detto quanti lavoratori saranno necessariamente autorizzati a lavorare, non ci è stato detto quali saranno le garanzie che avranno rispetto gli avviamenti al lavoro, tantomeno di un minimo garantito». Insomma si prospetta una festa del primo maggio di incertezza per i lavoratori della compagnia portuale di Venezia e Chioggia.

«Riguardo alle mansioni - concludono Renzo Varagnolo (Filt Cgil Veneto), Marino De Terlizzi (Fit Cisl Veneto) e Andrea D'Addio (Ulitrasporti) - è stata chiesta la polivalenza, cioè l'essere disponibili a fare qualsiasi operazione per cui si è abilitati: gruista, pale, stiva, lavoro in banchina, ecc., nello stesso avviamento, determinando così condizioni di pesantezza del lavoro e mettendo a rischio le stesse pause psicofisiche previste per lavorare in sicurezza. Ci hanno chiesto di formulare le nostre osservazioni entro qualche giorno: non sono questi i presupposti delle relazioni industriali che così si riducono a una semplice fase di ascolto».