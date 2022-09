Tre milioni di euro per i porti di Venezia e Chioggia

Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto che assegna le risorse del "Fondo progettazione" alle Autorità di sistema portuale, per finanziare la progettazione di tutte le 48 proposte necessarie per la manutenzione e il potenziamento dei porti. In totale sono stati assegnati ulteriori 10 milioni di euro, che si aggiungono ai 30 già previsti con precedenti provvedimenti, 3 milioni dei quali sono destinati a Venezia e Chioggia.

I progetti finanziati a Venezia e Chioggia

Nello specifico, i progetti interessati al finanziamento nel Veneziano sono: la riqualificazione del waterfront delle aree portuali comprese tra Sant’Andrea e San Basilio; il progetto di adeguamento dell’accessibilità stradale di "ultimo miglio" ai terminal commerciali dell’isola portuale di porto Marghera; il progetto di piattaforma intermodale nell'area Montesyndial; il progetto di riqualificazione delle aree Saloni del porto di Chioggia.

«Il potenziamento della portualità è un elemento essenziale della strategia che abbiamo perseguito in questi 19 mesi, con investimenti senza precedenti (3,5 miliardi di euro), inseriti nel Pnrr e nel Piano nazionale complementare. - ha spiegato Giovannini - Con questo decreto, si va oltre gli interventi finora finanziati e si consente alle Autorità di sistema portuale di avviare la progettazione di ulteriori opere importanti per lo sviluppo dei porti».