Da Berlino a Venezia in bicicletta per promuovere la tutela dell'ambiente: il viaggio di tre ragazzi

Paul, Oliver e Friedrich sono tre sedicenni berlinesi che, durante le vacanze pasquali, hanno percorso 1327km in bicicletta per sostenere e promuovere la causa ambientalista: durante il loro itinerario sono stati raccolti numerosi fondi che serviranno a piantare un albero per ogni chilometro percorso in Germania, Austria e Italia.