Coronavirus, trend in discesa in Veneto. Zaia: «Solo a Venezia timido incremento»

«C'è un trend di discesa a livello regionale, ma a Venezia persiste ancora un timido incremento». Con queste parole, il presidente Luca Zaia ha introdotto il punto stampa di oggi dalla sede della protezione civile di Marghera in merito al trend del coronavirus in Veneto.

La crescita dei contagi rispetto ad altre Regioni è rimasta sempre graduale, «senza le impennate viste ad esempio in Piemonte. - ha detto Zaia - Siamo arrivati nella parte alta della curva, questo è quello che ipotizziamo, ora si spera che continui a decrescere». Due sono i fattori importanti su cui il governatore invita a soffermarsi: da una parte ci sono un terzo dei positivi in meno rispetto a marzo su tamponi fatti, dall'altra la certezza che le persone ricoverate sono di più (circa 600 in più). «Ma c'è un differenziale - ha aggiunto - in primavera abbiamo avuto in mezzo un lockdown. Poi c'è l'aspetto del distanziamento. - ha aggiunto - Se le persone non si mettono in testa l'importanza di evitare gli assembramenti, il virus continuerà a circolare».