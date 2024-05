Treni, oggi 5 maggio disagi e cancellazioni fino alle 21 per sciopero

Proseguirà fino alle 21 di oggi 5 maggio lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, iniziato alle 21 di ieri, sabato 4 maggio. Lo sciopero, proclamato dalla sigla autonoma Cat (Coordinamento Autorganizzato Trasporti) potrebbe avere, secondo il gruppo Fs, un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia. Come sempre in questi casi gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno protrarsi anche oltre l’orario di termine dello sciopero. Nel momento in cui scriviamo, dalle stazioni di Venezia risultano cancellati circa un terzo dei treni in partenza. La tabella dei treni garantiti è consultabile qui.

Lo sciopero si inserisce nelle proteste e agitazioni riguardanti il rinnovo del contratto di settore. Informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e i presidi di assistenza clienti nelle stazioni.

Domani, 6 maggio, a Venezia sarà invece il turno dello sciopero del trasporto pubblico locale (bus, tram, vaporetti) proclamato dai sindacati Sgb e Usb: il precedente sciopero proclamato dalle stesse sigle ha visto un'adesione intorno al 60%. L'azienda di trasporti veneziana ha comunicato le informazioni relative alla giornata, con una serie di corse garantite. Tutte le informazioni sono sul sito di Actv.