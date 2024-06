Tratta Venezia-Udine, modifiche e cancellazioni per tutta l'estate

Continuano fino a dicembre i disagi sulla linea Venezia-Udine, che già negli scorsi mesi, e anche oggi, hanno portato a cancellazioni e modifiche del servizio. Per alcune notti nei weekend, a partire dall'8 giugno fino a dicembre, alcuni terni subiranno cancellazioni e sostituzioni.

In particolare, il treno regionale 3866, Venezia Santa Lucia(23:01)-Udine(0:53) sarà cancellato; previsto servizio con corse bus fra Pordenone e Udine nei giorni 8 e 29 giugno, 24 e 31 agosto, 21 settembre, 2, 9 e 30 novembre e 7 dicembre 2024.

I treni regionali 3402, Venezia Santa Lucia (23:01)-Udine(0:53) e 3865, Udine(6:01)-Venezia Santa Lucia(7:59), saranno cancellati; previsto servizio con corse bus fra Pordenone e Udine nei giorni 9 e 30 giugno, 25 agosto, 1 e 22 settembre, 3 e 10 novembre, 1 e 8 dicembre 2024.

Gli interventi si sono resi necessari perché Rfi eseguirà, spiega, importanti interventi di upgrade tecnologico e potenziamento infrastrutturale sulla linea Udine - Venezia. In particolare, a Udine verranno posti in opera i cavi di collegamento fra le apparecchiature di binario e di linea con il nuovo apparato centrale computerizzato (ACC) in fase di realizzazione. L’attivazione, prevista per il 2025, consentirà l’aumento della capacità dell’infrastruttura ferroviaria, il miglioramento della gestione della circolazione nel nodo di Udine e un ulteriore incremento degli standard di sicurezza. In linea, fra le stazioni di Udine e Pordenone, verranno eseguiti lavori di manutenzione e impermeabilizzazione di quattro ponti.