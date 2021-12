Orario invernale di Trenitalia, ci sono anche i collegamenti con le piste da sci

L’orario invernale 2021-2022 di Trenitalia, in vigore da domenica 12 dicembre, punta sulla mobilità integrata e in particolare sui collegamenti con le destinazioni di montagna. Sono riconfermati, in particolare, i servizi Link treno+bus verso Cortina (ma anche quelli per Chioggia e Sottomarina, Caorle e Bibione), i collegamenti verso gli aeroporti di Verona e Treviso, i treni fra Bassano e Vicenza in appuntamento con le partenze e gli arrivi delle Frecce da e per Milano.

Annunciato anche l'Alleghe Link, servizio treno+bus che permetterà di viaggiare da Belluno alle piste da sci nel cuore delle Dolomiti (Arabba, Alleghe e Belluno). Per quanto riguarda l’Alta Velocità, sono programmati 6 nuovi collegamenti giornalieri in Frecciarossa fra Venezia e Roma, che portano il totale a 32.

Promozioni