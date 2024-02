A Venezia il treno per rinnovare la memoria delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata | VIDEO

Le immagini in bianco e nero dell'Archivio Istituto Luce scorrono su uno schermo all'interno dei quattro vagoni fermi al binario 14 della Stazione di Santa Lucia. Nel museo sui binari ci sono foto d'epoca e vecchie valigie di cartone.

È il Treno del Ricordo, realizzato dalla Struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali della Presidenza del Consiglio, da Ferrovie dello Stato e dalla Fondazione FS Italiane. Partito il 10 febbraio da Trieste, il mezzo ha fatto oggi tappa a Venezia: un viaggio attraverso le città d'Italia per celebrare la solennità civile istituita con legge 30 marzo 2004, n.92 «al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale».

"Un percorso a ritroso per costruire un futuro migliore" è il messaggio che accompagna il viaggio del Treno del Ricordo, rivolto ai tanti studenti che questa mattina hanno voluto essere presenti per salire a bordo dei vagoni e visitare l'esposizione, che è rimasta aperta al pubblico fino alle 18. Le note dell'inno nazionale suonato dalla Banda della Guardia di Finanza hanno accompagnato la cerimonia iniziale, alla quale sono intervenuti il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, il prefetto Darco Pellos, oltre a numerose autorità civili e militari.

«Per i giovani è una fortuna poter conoscere ciò che per troppo tempo è rimasto nascosto, per loro dovrà essere un imperativo morale tenere viva la memoria di ciò che è stato e ricordare che i valori della libertà e della democrazia non sono negoziabili – ha esordito il ministro Casellati –. La presenza di tanti giovani, qui oggi, davanti al Treno del Ricordo, è molto importante e testimonia che il seme della consapevolezza sta dando i suoi frutti nelle nuove generazioni».

A portare la voce degli esuli e a onorare la memoria delle vittime delle foibe è stata Italia Giacca dell'Associazione Nazionale Venezia e Dalmazia, Comitato di Venezia: «È una grande emozione parlare qui oggi davanti a questo treno, che racconta tante storie di persone costrette a scappare, molte rimaste vittime dell'odio. Per troppi anni tutti noi siamo stati vittime del silenzio. L'istituzione del Giorno del Ricordo è un risarcimento morale, che è giusto custodire anche per chi non l'ha mai potuto avere».

«Esprimo profonda gratitudine a quanti hanno collaborato per realizzare questa importante iniziativa – ha affermato poi la presidente del Consiglio comunale Damiano –. Venezia ancora prima dell'istituzione del Giorno del Ricordo ebbe la sensibilità di ricucire la storia e rompere il silenzio dedicando la piazza di Marghera ai Martiri delle Foibe, un doveroso segno civiltà per mantenere viva la memoria di una pagina triste e dolorosa della nostra storia».

Presenti alla cerimonia anche gli assessori regionali Elena Donazzan e Cristiano Corazzari: «Come Regione Veneto abbiamo contribuito a trasmettere la memoria sin dal 2007 aiutando le scuole a costruire del materiale didattico altrimenti assente», hanno dichiarato.

Anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso attraverso una nota stampa la sua adesione all’iniziativa promossa dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi: «Per molti, nei giorni dell’esodo giuliano dalmata, l’arrivo alla stazione di Venezia e in quelle di altre città venete, ha rappresentato la libertà e la salvezza pur nel dolore dell’abbandono della loro terra e nel dramma di un simile frangente storico. Gli esuli hanno percorso migliaia di chilometri sui treni di oltre settant’anni fa e, pur feriti nell’animo, sono tanti tra loro quelli che hanno ricostruito la loro vita di liberi cittadini nella nostra regione. Per questo trovo altamente significativa la tappa odierna del Treno del Ricordo a Venezia. Un’occasione per informare le giovani generazioni e riflettere sulla grande tragedia che ha toccato le popolazioni istriane, fiumane e dalmate con le foibe e l’esodo ma anche, per noi Veneti, per rinnovare antichi legami culturali che proprio nella storia di Venezia trovano la loro sintesi».