Guasto a un treno tra Mestre e Spinea, bloccata la linea Venezia-Bassano

Il lunedì non si apre nel migliore dei modi per i pendolari che sono soliti recarsi al lavoro usufruendo della linea che collega Venezia a Bassano del Grappa. Poco dopo le 6, un guasto a un treno - di impresa ferroviaria diversa da Trenitalia - ha infatti interrotto la circolazione, causando ritardi dei convogli fino a 50 minuti, oltre che cancellazioni. Alle 8.30 erano in corso le operazioni di recupero e rimozione del mezzo.

