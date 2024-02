Trent'anni in prima linea per l'ordine pubblico a Venezia. Il comandante Zara va in pensione

Trent'anni in prima linea per l'ordine pubblico a Venezia. Ferrarese di origini, veneziano d'adozione, dal 1992 il comandante della polizia di Stato Antonello Zara ha guidato da dirigente o vicedirigente i reparti della polizia stradale, della divisione anticrimine, dell'ufficio volanti e della polizia amministrativa e dell'immigrazione (ultimo ruolo a Marghera) fino a mercoledì.

«In trent'anni di servizio ho portato la bandiera di Venezia sempre in alto e sono orgoglioso di aver fatto parte di questa famiglia». Da subito a Venezia e con incarichi di comando Zara ha anche guidato i commissariati di Venezia (San Marco), Mestre, Marghera e Chioggia. «Un percorso impegnativo, un alternarsi di alti e bassi, ma le difficoltà sono state mitigate dallo spirito di squadra. Io sono un calciatore - ha detto Zara salutando i colleghi all'Auditorium del commissariato di Marghera mercoledì - credo nel gruppo. Penso di essere stato un allenatore che ha cercato di ottenere il massimo grazie all'impegno di tutti». Accanto a lui c'era il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso. «Ti ringrazio - ha detto a Zara - Ti aspetto quando vuoi in questa che rimane la tua casa, perché di essere poliziotti non si smette mai».

Il simbolo della città, un leone in vetro, gli è stato donato durante i festeggiamenti in segno di riconoscimento per i tanti anni dedicati all'ordine pubblico. A Marghera il dirigente ferrarese ha accompagnato la città nel periodo "caldo" della dismissione di migliaia di operai dagli impianti, negli anni '90. A Chioggia invece, mentre gruppi rivali di pescatori regolavano i conti a colpi di coltello anche davanti al commissariato, ha dovuto riportare un clima di distensione.

Da dirigente dell'Anticrimine Antonello Zara ha iniziato a intessere rapporti con le associazioni antiviolenza che poi si sono consolidati in relazioni stabili di collaborazione con la polizia (Zara è diventato anche membro dell'osservatorio regionale per l'assistenza alle vittime di violenza). Al commissariato di Mestre la sua propensione alla gestione dell'ordine pubblico, nella lotta allo spaccio e alla criminalità, gli è valsa un riconoscimento che il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia gli ha attribuito nel 2021, il premio "Legalità e sicurezza". Di animo gentile, sempre gioviale, disponibile e aperto al dialogo, oggi per il comandante Zara c'è la proposta all'onorificenza di ufficiale cavaliere al merito della Repubblica italiana.