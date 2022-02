La carenza di organico in tribunale è sempre più un'emergenza

La giustizia veneziana torna a denunciare la grave scopertura di organico, sia tra il personale amministrativo sia tra i magistrati. Lo hanno rimarcato il presidente del tribunale, Salvatore Laganà, la presidente dell'ordine degli avvocati, Federica Santinon, e il presidente della camera penale, Renzo Fogliata, nel corso di un incontro che si è tenuto stamattina nella vecchia Corte d’Assise del tribunale di Rialto. «La carenza di organico amministrativo ha raggiunto il 40% - ha riferito Laganà - e se non si ferma questa emorragia la gestione della giustizia sarà quasi impossibile». Il presidente suggerisce «soluzioni immediate: un concorso speciale per Venezia, una legge speciale che riconosca delle provvidenze specifiche per il personale amministrativo lagunare».

«Ci siamo attivati in ogni sede e stamattina abbiamo avuto un colloquio con la presidente della VI commissione del consiglio regionale che martedì presenterà un'interrogazione - fa sapere Santinon -. Faremo tutto il possibile. Martedì saremo alla Commissione Giustizia del Senato e poi saremo ricevuti dal sottosegretario Francesco Paolo Sisto». Gli avvocati stanno cercando di accelerare le iniziative affinchè «il tribunale e la giustizia di Venezia possano funzionare - ha detto Fogliata -. Cercheremo di portare avanti una protesta forte e una proposta perché si sblocchi questa tragedia: la paralisi del tribunale».

I numeri

I numeri sarebbero preoccupanti. Oltre il 30% di scopertura tra i giudici, più del 40% nel personale amministrativo. I senatori di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, coordinatore veneto del partito, e Alberto Balboni, vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato, hanno presentato un’interrogazione sul tema al Ministro della Giustizia. «La situazione è ormai insostenibile - dicono -. Ci sono magistrati in condizioni di salute che non consentono di svolgere in pieno le proprie funzioni; tre magistrate sono in astensione per maternità, preannunciando anche un periodo di astensione facoltativa, mentre un'altra giudice ha già comunicato il suo stato di maternità. Parliamo di circa 20-21 magistrati che saranno assenti.

Un'interrogazione al ministro

Addirittura più drammatica sarebbe la scopertura del personale amministrativo che da tempo supera il 40 per cento, con punte di oltre il 70 per cento per il fondamentale ruolo dei funzionari giudiziari, destinata anche questa ad aumentare, visti i prossimi, imminenti pensionamenti. De Carlo e Balboni chiedono quindi al ministro Cartabia «se conosca e stia monitorando la realtà veneziana; quali iniziative intenda intraprendere per intervenire e se intenda dare impulso allo scorrimento delle graduatorie ancora aperte per il personale giudiziario e amministrativo. Fra le iniziative da assumere, può esserci anche il riconoscimento di Venezia come sede disagiata, con la proposta di incentivi al trasferimento del personale sia di magistratura che di cancelleria».