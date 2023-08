Tromba d’aria nella notte in spiaggia a Jesolo: il vento spazza via tutto

Sei secondi. Sono bastati sei secondi di vortice per distruggere tutto ciò che c'era in un'area di 80 metri. Sono ingenti i danni registrati la scorsa notte a Jesolo a causa di una tromba d'aria che si è scatenata intorno alle 3.

A essere colpita è stata l'area della Pineta, nello specifico lo spazio dello Stabilimento Balneare Riviera Levante. Il vortice ha distrutto tutto sulla spiaggia, per un totale di 120 piazzole (tra ombrelloni e sdraio, scaraventati a decine di metri di distanza, verso il campo e la pineta). Nessuna persona è rimasta ferita. Il titolare Stefano Miozzo e i suoi collaboratori in mattinata si erano già messi al lavoro per ripristinare l’area.

«Abbiamo toccato con mano i danni registrati dalla costa e quindi le attività che vi operano. Non ci voleva - commenta il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, che ha effettuato un sopralluogo nelle scorse ore -. Il mare purtroppo ha investito zone che già avevano fatto i conti con il maltempo e che sono storicamente soggette a questi eventi. Garantiremo i servizi spiaggia fino alla conclusione dell'estate». In queste settimane sta prendendo corpo anche il fondo per il ripascimento straordinario dell’arenile grazie al percorso di assegnazione delle concessioni con la legge 33 del Veneto. «Con almeno 10 milioni di euro potremmo concordare con la regione un intervento straordinario e strutturale», aggiunge il primo cittadino.

«La situazione generale è buona: la mareggiata non ha creato particolari criticità, se non in una zona contenuta, quella corrispondente allo stabilimento Green Beach, dove sono state interessate le prime due file di ombrelloni - dice invece Antonio Facco, presidente Federconsorzi Arenili Jesolo -. Grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale, la situazione verrà presto ripristinata e i nostri ospiti si potranno godere i prossimi giorni di sole e relax. Come già comunicato nel recente passato, collaboreremo a stretto contatto per intervenire presso gli organi competenti affinché si intervenga con soluzioni definitive. Jesolo ha comunque dimostrato ancora una volta di lavorare in sinergia per il bene della città e dei suoi ospiti».