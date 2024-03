Trovata morta alla Certosa una donna di 40 anni

Una donna di quarant'anni è morta all'isola della Certosa nel pomeriggio di venerdì. Veneziana, operatrice della Biennale, ex studentessa dello Iuav. Sulla sua scomparsa indagano i carabinieri che hanno avvisato il magistrato di turno. Dalle prime informazioni era da sola e al momento non ci sarebbero motivi per pensare a un episodio violento. Sul posto i vigili del fuoco e il Suem.

+++ Notizia in aggiornamento +++