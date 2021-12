Trovata morta in un fossato, era uscita per la solita passeggiata

La solita passeggiata mattutina, un po' per prendere aria e un po' per uscire fuori di casa. Ma l'ora del rientro stamattina sembrava tardare sempre di più, finché è arrivata l'ora del pranzo e lei, che non si era mai fermata fuori così a lungo, non aveva dato ancora sue notizie. È stata la sorella, la persona più vicina a lei, a dare l'allarme. Ha chiamato le forze dell'ordine segnalando che doveva esserle successo qualcosa. Verso le 14 un passante ha visto una donna riversa in un fossato sul ciglio di via Tarù e ha dato l'allarme. Si trattava della stessa persona indicata alle forze di polizia, una donna di 70 anni del posto, residente tra Zelarino e Trivignano, che il 118 ha soccorso quando ormai era senza vita. La signora viveva da sola, la sorella e il cognato erano i suoi punti di riferimento che abitavano in una casa poco distante dalla sua.

Sul corpo della donna, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali altre verifiche, il medico del Suem non avrebbe trovato segni tali da far pensare a una colluttazione o a un ferimento da incidente stradale. Gli uomini delle Volanti della polizia di Stato arrivati sul luogo dell'accaduto hanno però trovato fra l'asfalto e l'argine del canale di scolo dov'è stata ritrovata senza vita, i segni di una scivolata. Dopo essere caduta probabilmente la signora ha perso conoscenza. Distrutti i famigliari.