Trovata dal figlio in piscina senza vita

Trovata morta dal figlio nella piscina di casa. Anna Grazia Canciani di 68 anni, ex imprenditrice, domenica sera non dava segni di vita e il figlio, al ritorno da una vacanza in Croazia, ha chiamato i soccorsi. Sono intervenuti i sanitari che hanno ufficializzato il decesso della signora e i carabinieri della compagnia di Portogruaro per raccogliere indizi e informazioni sulla scomparsa. Sembra che la donna abbia perso la vita a una profondità dell'acqua non particolarmente importante, nella piscina dell'abitazione a Cavanella di Concordia Sagittaria. L'autorità sul caso ha disposto l'autopsia. Sembra che la donna ultimamente non stesse attraversando un periodo particolarmente facile. Anna Grazia Canciani negli ultimi tempi era già stata soccorsa dopo essere caduta in casa procurandosi lesioni e fratture. Indagini ed esami ricostruiranno i motivi della sua morte.