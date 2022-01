Ritrovata a Mira la 15enne allontanatasi da casa nei giorni scorsi

Si era allontanata di casa la mattina del 31 dicembre e aveva fatto perdere le proprie tracce. Per ritrovarla, la madre aveva anche lanciato un appello alla trasmissione televisiva 'Chi l'ha visto?'. Dopo una decina di giorni, Beatrice, ragazza di 15 anni residente nel Bellunese, è stata ritrovata: si è rivolta infatti questa mattina all'ex compagno della madre, che ha subito contattato i carabinieri della locale Tenenza. A quanto si apprende, la giovane bazzicava di tanto in tanto in territorio veneziano e si sarebbe recata in visita ad un amico.