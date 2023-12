Anziano trovato morto in acqua a Chioggia

Era vestito di tutto punto, forse era uscito di casa con l'intenzione di andare a salutare qualcuno per le feste o di raggiungere il centro per fare acquisti. A tradirlo invece è stata la sua grande fragilità. E oggi, giovedì 21 dicembre, un anziano signore di 83 anni chioggiotto, molto conosciuto per le sue lunghe passeggiate, alla meta non è riuscito ad arrivare.

Sofferente da tempo di Alzheimer, una malattia a causa della quale spesso si trovava a perdere l'orientamento spaesato nella sua stessa città, e a essere riportato a casa dalle forze dell'ordine, nel pomeriggio non ha più fatto ritorno a casa. Il suo corpo, senza vita, lo hanno avvistato i passanti in acqua sotto i pontili del circolo nautico di Chioggia e quando la Capitaneria di porto clodiense è intervenuta per il recupero, non c'era più niente da fare per lui. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi e i vigili del fuoco. Dopo il ritrovamento del 50enne di Ca' Savio ieri, mercoledì, in diga a Punta Sabbioni, è la seconda salma ritrovata in due giorni in provincia.