Corpo senza vita trovato in diga a Punta Sabbioni

C'era chi pescava, altri passeggiavano e guardavano al largo. A un certo punto la drammatica scoperta. Il corpo di un uomo galleggiava privo di vita in acqua in diga a Punta Sabbioni, vicino al faro. La gente lo ha visto mercoledì pomeriggio, verso le 15: era accostato verso gli scogli. Rovesciato di schiena, non si vedeva in volto. Sembrava avere pochi capelli, portava un giubbotto scuro con cappuccio, pantaloni e indossava le scarpe. La salma si stava spostando al largo, dopo essere stata accompagnata dalla corrente probabilmente a partire dalle spiagge sul versante del litorale di Cavallino.

Subito è scattato l'allarme e dopo un po' di tempo sono arrivati i carabinieri della Compagnia di San Donà per i rilievi e le prime indagini. Apparentemente sui cinquant'anni l'uomo è stato riconosciuto. I militari hanno trovato i documenti che aveva ancora con sé e hanno potuto collegare il corpo rinvenuto al figlio della stessa età che una madre aveva segnalato ai militari, giusto qualche ora prima, per non averlo più visto tornare a casa da tempo. Le ipotesi sulle ragioni della scomparsa restano aperte, fino al termine degli approfondimenti. Finora nessuna causa è esclusa, neppure il gesto estremo.