Trovato il corpo senza vita di Leopoldo Celegon

È stato trovato in acqua il corpo di Leopoldo Celegon. L'uomo, 72enne ex primario di Cardiologia a Castelfranco Veneto (Treviso), ma originario di Noale, aveva fatto perdere le tracce da domenica scorsa, quando si era mosso di prima mattina per andare a funghi in zona Cortina d'Ampezzo (Belluno). Questa mattina, attorno alle 11.30, il livello calato e la maggiore limpidezza del torrente Costeana hanno permesso di individuare il corpo senza vita.

Nei giorni scorsi il ritrovamento di alcuni oggetti che gli appartenevano hanno spinto i soccorritori a concentrare le ricerche lungo il corso d'acqua, sui due lati così come alla diga d'Ajal. Dalle prime ore di oggi le squadre sono tornate a ripercorrere il Costeana da Pezié de Parù, fino a 50 metri più in basso, dove hanno trovato la salma in una pozza d'acqua vicino a un tronco. Sul posto erano presenti il soccorso alpino e il Sagf di Cortina, vigili del fuoco e carabinieri.