Ritrovato il corpo del cacciatore scomparso domenica sul Nicesolo

I vigili del fuoco che hanno ripreso lunedì le ricerche del cacciatore scomparso lungo il canale Nicesolo, domenica mattina, hanno ritrovato il corpo senza vita dell'uomo a una cinquantina di metri dal punto in cui se ne erano perse le tracce. L'uomo, partito con il suo natante lungo il corso d'acqua nel territorio di Sindacale a Concordia Sagittaria, come faceva ormai da anni, prima delle 8 domenica si è rovesciato con la barca pare a seguito dell'impatto contro una bricola e non è più riemerso.

Tanto che altri cacciatori nei paraggi hanno dato l'allarme e subito sono partite le ricerche dell'uomo sia a terra, con l'elicottero, sia nel canale, con le immersioni dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Nel pomeriggio di lunedì a poche ore dalla ripresa delle perlustrazioni il sonar utilizzato dai sommozzatori ha mandato dei segnali relativi alla presenza di una sagoma sul fondale. I vigili del fuoco hanno allora iniziato le operazioni di recupero del corpo che una volta a terra è stato identificato dagli agenti della polizia locale di Portogruaro, guidati dal comandante Thomas Poles.

Le forze dell'ordine hanno così potuto constatare che si trattava dello stesso cacciatore per cui il giorno prima era stato dato l'allarme ed erano partite le ricerche. Il 68enne B.D.B. residente a Torresella di Fossalta di Portogruaro è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Alle ricerche hanno preso parte la protezione civile, oltre ai vigili del fuoco, e il nucleo Sapr (Sistema aeromobile a pilotaggio remoto), oltre i sommozzatori di Vicenza.