Trovato morto Federico Lugato, l'escursionista disperso in Val Zoldana

È stato ritrovato poco fa il corpo senza vita di Federico Lugato, l'escursionista 39enne originario di Venezia e residente a Milano, disperso dal 26 agosto scorso in Val Zoldana. Il corpo di Lugato è stato individuato dai cani molecolari nelle zone in cui si erano concentrate le ricerche, nel gruppo del San Sebastiano all'altezza del bivio per il Col del Michiel. Il soccorso alpino si sta occupando del recupero della salma.

Federico era partito da Pralongo di Forno di Zoldo intorno alle 9 per una passeggiata alla baita bivacco Angelini, ma poi di lui si era persona ogni traccia. Per giorni quasi duecento persone - tra soccorritori professionisti e volontari - hanno cercato il 39enne in ogni angolo della montagna, ma senza successo. Ancora non è chiaro cosa sia successo a Federico: sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.