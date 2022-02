Cinquantenne trovato senza vita dalla moglie

Lo ha trovato riverso a terra nel garage di casa la moglie, ieri mattina verso le 11. Ha provato a rianimarlo e ha chiamato i soccorsi, ma per lui non c'era già più niente da fare. Demis Bellotto, un artigiano di 50 anni di Concordia Sagittaria, è morto in circostanze misteriose e ora sarà l'autopsia, che verrà fissata a breve, a stabilire cosa gli sia successo. Un uomo descritto come un gran lavoratore, molto attaccato alla famiglia e alla figlia di 13 anni. Una persona insomma dedita a casa e lavoro.

Quando martedì mattina allertati dalla donna i sanitari del Suem sono arrivati nell'abitazione di famiglia a Concordia non hanno neppure tentato di rianimarlo perché era già esanime. Il medico legale a una prima ispezione esterna non avrebbe rilevato segni di violenza o lesioni sul corpo. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria che stabilirà quando eseguire l'esame autoptico per chiarire come sia morto. Apparentemente Demis Bellotto non soffriva di malattie o disturbi particolari, non era un uomo di molte parole e conduceva una vita tranquilla. A casa della famiglia sono arrivati per l'accaduto i carabinieri di Portogruaro (foto sotto: Demis Bellotto, profilo Facebook)