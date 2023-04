Morto a casa dell'amico che lo ospitava, sospetta overdose

Il corpo senza vita sul pavimento dell'abitazione e i segni della decomposizione. Questo hanno trovato gli operatori del Suem e i poliziotti delle volanti della questura di Venezia quando sono arrivati venerdì mattina al civico 90 C di via Camporese, nel complesso delle case del quartiere Pertini. Gli inquilini li hanno allertati perché preoccupati non solo per le esalazioni ormai provenienti da quella casa da diversi giorni, ma anche perché, com'era già accaduto, la porta d'ingresso era aperta. I poliziotti poi affiancati dai colleghi della scientifica hanno riconosciuto il corpo dai documenti, escludendo che, come all'inizio si era pensato, fosse l'assegnatario dell'alloggio comunale a essere deceduto nel suo appartamento.

La persona morta ormai da diversi giorni dentro l'abitazione è C.M., un uomo di 46 anni originario di Reggio Emilia. In base alle prime verifiche la sua morte sarebbe stata causata da un'overdose, ma ci saranno indagini ulteriori anche per capire tipo di sostanza e provenienza. «Sono venuti ad avvisarmi verso le 10.30 - racconta il presidente del Comitato del quartiere Pertini, Giorgio Rocelli - tutti pensavano fosse morto D.D., l'affittuario ufficiale della casa pubblica da più di vent'anni». Un uomo di mezza età, senza famiglia né lavoro che spesso chiede qualche moneta a Venezia dove rimane seduto per strada con la sua cagnolina. «La situazione è molto problematica e la conosciamo bene perché ha dato luogo a numerose segnalazioni a Insula - la partecipata comunale delle case - e anche a tanti interventi per motivi igienici e di sicurezza», spiega Rocelli.

Pare che la porta dell'appartamento altre volte fosse stata trovata aperta e che all'interno si alternassero varie persone di ogni nazionalità in un via vai di ospiti a cui D.D. concedeva l'accesso all'alloggio, molte volte anche quando lui non era presente e veniva magari accolto dalle strutture del servizio "stop&go" del Comune, rivolto alle persone con dipendenze che hanno bisogno di aiuto e non hanno una dimora in cui trascorrere la notte. C.M. sembra fosse ospite dell'inquilino delle case di via Camporese. Saranno gli esami a dirlo ma si pensa abbia trovato la morte dopo aver fatto uso di droga. «Una situazione drammatica - dice Rocelli - segnaliamo diversi casi in questo quartiere che comprendono anche storie di fragilità».