Senza vita sulla sponda del fiume Muson, caduta o malore

Forse era uscito in passeggiata o per fare un giro in bici. Alan Dal Corso, 45enne di Veternigo di Santa Maria di Sala non è più rientrato e lunedì mattina, 5 febbraio, è stato trovato da un passante sulla sponda del fiume Muson vicino al Castello di Stigliano. Potrebbe aver avuto un incidente o un malore, secondo le prime ipotesi, ma molti punti restano da chiarire sul rinvenimento del corpo e sarà il magistrato a indagare. Operaio edile, molto conosciuto in zona, viveva per conto proprio nei paraggi del rinvenimento e fino a ieri probabilmente nessuno aveva notato la sua assenza. Abituato a gestirsi in autonomia, sentiva e vedeva le tre sorelle e il padre soprattutto per assicurarsi che tutto fosse a posto. Persona scherzosa, estrosa ma senza grilli per la testa, non aveva problemi tali da far pensare a un gesto estremo. Cosa che al momento escludono anche gli inquirenti, persuasi che la morte del giovane uomo sia avvenuta a causa di un incidente.

In mattinata un signore a piedi ripercorrendo lo stesso tratto attraversato dal 45enne si è accorto del corpo adagiato fra l'acqua e il ciglio del fiume, ed è scattato l'allarme. A confermare che Dal Corso non era più in vita il medico del Suem, invece i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato la salma che era adagiata dove l'acqua non è molto alta, e l'hanno messa a disposizione del magistrato. I carabinieri di Venezia attraverso i documenti hanno identificato il corpo e ora sarà l'autorità giudiziaria ad approfondire cosa sia successo nelle ore precedenti l'avvistamento di Alan Dal Corso e come sia arrivata la morte.

Sul corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza né contusioni; si parla della presenza di alcune escoriazioni al volto, forse compatibili con una caduta. La famiglia sconvolta, a soli due anni dalla perdita della mamma, vuole vederci chiaro. Se Alan era andato a fare due passi la sera o il pomeriggio di domenica, o era uscito in bici, resta da capire come mai non avesse portato con sé i suoi tre inseparabili quattro zampe. I cani erano in casa e la sindaca di Santa Maria di Sala, Natascia Rocchi, ha provveduto con il servizio veterinario ad affidarli alla cura degli operatori. «Era il minimo che potessimo fare. Mi dispiace molto per Alan, la comunità è vicina al dolore della famiglia. Era un uomo affabile, un po' burlone, veniva spesso a trovarmi alla sagra durante la preparazione e quella era un po' l'occasione per fare il punto su come stavano andando le cose. Chiacchieravamo a lungo. Mi aveva anche presentato una compagna», che non sembra fosse con lui negli ultimi giorni.