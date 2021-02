Truffa da 126 milioni di euro, arrestato trader che alloggiava in hotel di lusso a Venezia

Avrebbe trasferito 126 milioni di euro da una società di investimenti araba verso il suo conto corrente. L'uomo, un 42enne svizzero, stava trascorrendo verosimilmente un periodo di vacanza a Venezia e alloggiava in un hotel di lusso del centro storico, in attesa di far rientro nel proprio Paese d'origine. Il mandato di arresto internazionale che pendeva sulla sua testa, i servizi di pedinamento dei carabinieri di Venezia e la cooperazione con l'Interpol hanno permesso di individuarlo e stringergli le manette ai polsi.

I militari dell'Arma lo hanno arrestato questa mattina, mentre faceva colazione prima di rientrare, per l'appunto, nella propria nazione d'origine. Al termine delle formalità di rito, i carabinieri hanno portato l'uomo in carcere a Santa Maria Maggiore, a disposizione dell'autorità giudiziaria.