Falsi contratti luce e gas agli anziani: denunciati due truffatori

Truffatori in azione a Vicenza. La segnalazione arriva da un'anziana donna, residente nella zona di via Stadio, la quale nella giornata di ieri ha chiamato la polizia spiegando di essere stata raggirata da due giovani che si erano qualificati come dipendenti di un'azienda di fornitura energia. La signora ha dato una descrizione molto dettagliata dei due e, grazie alla sua testimonianza, le volanti sono riuscite a intercettarli nelle vicinanze. Si tratta di F.M., 25 anni, e G.R., 18, entrambi veneziani.

Stando alle ricostruzioni dei poliziotti, i due avevano prospettato alla vittima una forte riduzione sul prezzo della bolletta della luce e del gas: in questo modo avrebbero ottenuto la sua firma su un contratto con un nuovo fornitore, mentre in realtà la donna non aveva espresso volontà di farlo. Nel corso dell'intervento, inoltre, gli agenti sono stati raggiunti da un altro abitante dello stabile, il quale ha raccontato di essere stato a sua volta raggirato dai presunti truffatori. Alla luce di quanto emerso, entrambi i giovani sono stati denunciati per il reato di tentata truffa aggravata in concorso. Inoltre hanno ricevuto una multa per non aver esposto il cartellino identificativo come richiesto dalla normativa.

L'episodio è stato commentato dal questore di Vicenza, Paolo Sartori: «Occorre prestare la massima attenzione e diffidare di chi insistentemente ci offre di sottoscrivere contratti sulla pubblica via prospettando improponibili condizioni vantaggiose. Tali situazioni è opportuno che vengano immediatamente segnalate alla polizia, la quale presta particolare attenzione nello stroncare la commissione di questo odioso genere di reati, che solitamente ha come vittime persone anziane ed atri soggetti appartenenti alle fasce deboli della società».

L'articolo originale su VicenzaToday.