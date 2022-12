La truffa degli intermediari per la voltura dei contratti idrici

Si offrono come intermediari (ovviamente a pagamento) per la voltura dei contratti idrici. Ma sobno truffatori. A segnalare il raggiro, che sta girando sul web, è Veritas, che sottolinea di non avere «alcun rapporto con questi intermediari».

Attenzione, dunque, a non fidarsi se viene richiesto un pagamento per un supporto nelle operazioni di voltura. Per volturare i contratti relativi al servizio idrico integrato o ai rifiuti è sufficiente presentarsi in uno degli otto sportelli di Veritas oppure inviare la documentazione a clienti@gruppoveritas.it.