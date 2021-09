«Se firmate, nessun rincaro in bolletta»: il raggiro di alcuni venditori scorretti di luce e gas

I rincari in bolletta fino al 40% erano già previsti e sono diventati ben presto terreno fertile per alcuni call center che si occupano di vendita di contratti di luce e gas, che già dalla scorsa settimana hanno iniziato a "tartassare" gli utenti con una promessa a dir poco irrealizzabile: firmare un foglio che permette di mantenere le tariffe inalterate, senza alcun rincaro. Il tutto, per potersi presentare a casa dei potenziali clienti cercando di portare a casa un contratto e la relativa provvigione. «Purtroppo ce lo aspettavamo. - commenta Carlo Garofolini, presidente di Adico - Non sapevamo quale sarebbe stata la tecnica utilizzata ma ora, grazie alle segnalazioni degli utenti, siamo venuti a conoscenza di questo escamotage. Ma ce ne saranno molti altri».

La scorsa settimana, fa sapere l'associazione, tre anziani mestrini hanno contattato Adico per raccontare appunto di aver subito questo tipo di approccio, risultato da subito molto sospetto. «Nessuno può promettere di bloccare gli aumenti delle tariffe previsti dall'1 ottobre - continua Garofolini - i rincari sono imposti dal mercato e definiti poi dall’Arera, nessuna azienda può sottrarsi a meno che non decida di lavorare in grave perdita. Siamo convinti che la scusa dell’annunciato aumento sarà sfruttata dai venditori più furbi, quelli che già ora inventano pretesti di ogni tipo per portare a casa un contratto».

L’escamotage legato ai rincari si aggiunge dunque agli altri quattro raggiri più frequenti: