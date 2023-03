Derubata con la truffa del finto sms, dopo 4 anni insegnante recupera 29 mila euro

Era il 2 novembre 2018 quando S.F., 50enne insegnante padovana residente a Mogliano, ricevette un sms nel quale un sedicente operatore la invitava a verificare e confermare i suoi dati entro 24 ore, in virtù di una normativa europea indicata con il numero 679/2016. «Quel giorno, - spiega Adico, associazione a difesa dei consumatori di Mestre - la donna seguì le indicazioni, visto che erano apparse nella consueta chat delle poste, ed entrò nel link allestito dagli hacker. In un attimo si ritrovò con il conto svuotato di 39 mila euro, a causa di alcune operazioni mai autorizzate».

Erano ancora gli albori di quella che si può definire come la truffa del finto sms, e che sta raggirando centinaia se non migliaia di correntisti di banche prestigiose, tanto che solo in Adico le pratiche aperte su questo fronte sono circa 400, tutte relative agli anni 2021 e 2022.

A più di quattro anni di distanza dal fattaccio, l’insegnante di Mogliano è tornata finalmente a sorridere «dopo il pronunciamento dell'arbitro bancario finanziario (Abf) che ha recepito le richieste della donna assistita dall’ufficio legale dell’associazione dei consumatori presieduta da Carlo Garofolini e ha intimato poste italiane alla restituzione di 29 mila euro, dato che 10 mila le erano già stati accreditati».

«Quando abbiamo comunicato alla socia il successo ottenuto - commenta Garofolini - si è commossa e non poteva essere altrimenti. Ormai, dopo quattro anni dall’episodio, non sperava più di riavere indietro i risparmi di una vita. L'arbitro ha tenuto conto anche del fatto che nel 2018 la truffa, ora diffusissima, era pressoché sconosciuta. E quindi la nostra assistita non era mai stata messa in guardia da questo pericolo. Adesso si è consolidata e gli hacker sono diventati ancora più ingegnosi. Tanto da truffare persone di ogni tipo, anche molto esperte e navigate».