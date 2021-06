Anche nel Veneziano la "truffa del green pass": «Fate attenzione a sms e messaggi WhatsApp»

Le truffe informatiche, con vittime i correntisti, non hanno mai conosciuto un periodo così florido, tanto che, secondo i dati a disposizione di Adico, questa frode in provincia di Venezia è praticamente triplicata da quando è scoppiata la pandemia. Ora molti cittadini stanno segnalando un nuovo raggiro, legato al green pass vaccinale.

Decine di segnalazioni a Adico

Solo questa settimana, Adico ha ricevuto una decina di segnalazioni, quasi tutte dello stesso tenore: «credo di essere incappato nella frode del green pass, cosa posso fare?». La modalità utilizzata dai malviventi è ormai collaudata e consiste nel condurre la vittima all’interno di un link civetta. Il messaggio - mandato tramite whatsApp, mail o sms - ricalca quello realmente inviato dal Ministero della Salute che invita il cittadino vaccinato a scaricare la certificazione cliccando determinati indirizzi e componendo specifici codici. Chi cade nel tranello, può trovarsi abbonato a servizi non richiesti, o può ritrovarsi il credito del telefonino prosciugato. Soprattutto, il rischio è quello di fornire dati sensibili, come il numero di carte di credito o dati bancari.

«A differenza delle decine e decine di pratiche che abbiamo aperto a favore di correntisti ai quali sono stati sottratti migliaia di euro dai propri conti con tecniche davvero sofisticate - spiega Carlo Garofolini, presidente dell’associazione dei consumatori mestrina - crediamo che qui non ci siano margini per recuperare i soldi. Il motivo principale è che non esiste una controparte con cui confrontarsi. Non finiremo mai di dirlo, soprattutto in questi ultimi mesi: non bisogna mai aprire alcun link fino a quando non si abbia la certezza matematica della sua autenticità».