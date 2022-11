Finte polizze auto online, impiegata mestrina truffata

Un'impiegata mestrina di 50 anni sarebbe rimasta recentemente vittima di una truffa dopo avere utilizzato un noto sito internet di comparazione tariffe. La sua storia è riportata dall'associazione Adico. La donna, dopo aver verificato alcuni preventivi sul sito, sarebbe stata contattata al telefono da una persona che si è presentata come agente di Zurich Connect. L’uomo ha fatto una proposta conveniente, con un risparmio netto rispetto alle altre polizze e a quella stipulata l’anno precedente (il 30% in meno). Così la 50enne si è fatta inviare il preventivo, lo ha accettato e ha effettuato un bonifico di 275 euro su un conto non meglio specificato. Dopodiché i soldi sono spariti: il sedicente assicuratore, che aveva lasciato anche un nome e un cognome, non si è fatto più trovare e, ovviamente, la donna non ha ricevuto alcuna assicurazione.

«Siamo di fronte all’ennesima truffa web ben congegnata – commenta Carlo Garofolini, presidente dell’Adico – e, a giudicare dalle tante segnalazioni, pare certo che le vittime siano davvero molte e probabilmente non solo in zona. Solitamente questi personaggi usano più numeri di cellulare e si presentano come La Rocca Broker o Tulini Broker, nomi inesistenti nel sito dell’Ivass. Il finto preventivo sarebbe a nome di due importanti compagnie assicurative che, ovviamente, sono all’oscuro di tutto. Noi non possiamo fare altro che mettere la gente in guardia da questo raggiro, mentre la polizia postale è già al lavoro per scoprire chi stia dietro a questa frode».