Raccolgono denaro per una finta raccolta fondi: denunciati due 18enni

Fermavano i turisti chiedendo donazioni di denaro, esibendo anche dei moduli attestanti un'attività di raccolta fondi per un'associazione benefica. Peccato che fosse tutta una truffa.

I carabinieri nei giorni scorsi hanno denunciato due ragazzini di 18 anni, originari dell'est Europa, sorpresi in azione in una piazza di Jesolo. A entrambi è stato sequestrato tutto il materiale di cui erano in possesso.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday