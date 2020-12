Occhio alla truffa: finti rappresentanti Italgas in azione a Venezia

Si presentano alla porta di casa, suonano il campanello e si fingono rappresentanti di Italgas, chiedendo i dati identificativi dell'utenza. Sono diverse le segnalazioni arrivate all'azienda in questi giorni da Venezia, da parte di cittadini che avevano ricevuto una visita non gradita.

«Quale sia il fine di tali richieste, Italgas è estranea a tali attività e non ha nulla a che vedere con eventuali iniziative commerciali presentate “porta a porta” da altri operatori - avvertono dall'azienda -. Sia i tecnici Italgas sia quelli che operano per conto della società sono sempre muniti di tesserino di riconoscimento e non chiedono dati identificativi dell’utenza, in quanto già in loro possesso, né di visionare le bollette del gas o altri documenti relativi alla fornitura del servizio».