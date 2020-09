Carte false per mantenere in famiglia la licenza di taxi acqueo: denunciati padre e figlia

Avevano falsificato certificati e ruolino d'equipaggio per mantenere in famiglia la licenza di taxi acqueo. I carabinieri del Nucleo natati di Venezia, al termine delle indagini del caso, hanno denunciato un uomo di 67 anni e la figlia di 37, che con una truffa ad arte erano riusciti ad indurre in errore l'Autorità Marittima e salvaguardare il business familiare.

Sequestri e denunce

Stando agli accertamenti dei carabinieri, potrebbe non trattarsi di un caso singolo. La licenza di navigazione, i titoli professionali e l'autorizzazione, ora in mano alla donna, sono stati sequestrati, mentre l'imbarcazione, di proprietà del padre, al momento è stata alata all'interno di un capannone, non potendo essere utilizzata per l'esercizio dell'attività.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'attività di indagine non può dirsi conclusa: nel mirino dei militari ci sono altri "furbetti" che avrebbero falsificato il ruolino di equipaggio o imbarcato marittimi, dietro compenso: da una parte c'è una questione di tornaconto personale, dall'altra la possibilità di avere maggiori permessi e quindi scalare facilmente le graduatorie per aggiudicarsi eventuali bandi pubblici a danno dei sostituti onesti destinati a rimanere col cerino in mano.