Allerta truffe: falsi tecnici di Veritas in azione

Sono diverse le segnalazioni giunte negli ultimi giorni in merito a episodi in cui ignoti si fingono operatori o tecnici di Veritas, tentando di guadagnarsi l'accesso nelle abitazioni dei cittadini del Veneziano. Questi truffatori, che indossano gilet ad alta visibilità e abbigliamento che li fa sembrare affidabili, bussano alle porte delle case presentando varie scuse, come la necessità di controllare eventuali perdite dai contatori, dai rubinetti o dalle tubature.

Una volta guadagnato l'ingresso, approfittano della distrazione delle vittime per sottrarre denaro e oggetti di valore. Veritas in una nota ha informato che nessuno dei suoi tecnici è autorizzato a svolgere controlli all'interno delle abitazioni private senza una specifica richiesta da parte dell'utente. L'azienda invita i cittadini a essere cauti, esortandoli a non permettere l'accesso in casa a persone che si presentano come tecnici di Veritas, a meno che non abbiano precedentemente richiesto un intervento.

