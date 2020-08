Attenzione ai furti con la tecnica dell’abbraccio e alle truffe agli anziani

Le tecniche sono conosciute e collaudate ma, putroppo, qualcuno ci casca sempre. Nelle ultime settimane, in provincia di Venezia, i carabinieri hanno avuto a che fare con vari episodi di furti commessi con la cosiddetta tecnica dell’abbraccio e del finto impiegato, sempre ai danni di persone anziane.

Il primo tipo consiste nell'avvicinamento di uno sconosciuto che, fingendosi un conoscente, abbraccia la vittima e le sfila collane in oro, orologi o il portafoglio; il secondo è un tipo di truffa attuata da persone che si spacciano per impiegati di aziende di fornitura di gas o elettricità e riescono a entrare nell'abitazione, facendosi consegnare gioielli e denaro dopo aver annunciato un imminente pericolo di esplosione per un’inesistente fuga di gas.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri precisano che di norma i truffatori agiscono in coppia, cercano di entrare nell'appartamento con un pretesto e uno dei due parla con insistenza mentre l’altro, inosservato, perlustra le altre stanze. Usano modi e toni gentili e affabili, ma decisi. In casi del genere è importante allertare subito il 112 e fornire tutte le informazioni utili per l'intervento; soprattutto, è importante sensibilizzare gli anziani sul tema, specialmente se vivono da soli.