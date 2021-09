Truffe a favore di false onlus a Venezia, 20 multati

Nei guai venti persone che durante l'estate hanno truffato ignari turisti in centro storico. Per loro anche l'ordine di allontanamento dalla città lagunare

Durante il periodo estivo, e in particolare nei mesi di luglio ed agosto, la polizia ha multato 20 cittadini, tutti di origine romena, per attività illecite legate alle truffe a favore di false onlus, procedendo inoltre a notificare loro l’ordine di allontanamento dal comune di Venezia.

In diverse occasioni, uomini e donne, tutti di nazionalità romena, avvicinavano ignari turisti chiedendo offerte e facendo firmare donazioni per associazioni benefiche in realtà inesistenti. Ai 20 truffatori è stata contestata la violazione del regolamento di polizia e sicurezza urbana, con il sequestro dei mezzi con cui venivano riscosse le offerte, nello specifico le cartelline con i fogli in cui venivano apposte le firme.