Controlli di falsi tecnici in casa, Veritas: «Attenzione ai truffatori»

Si presentano come operatori o tecnici di Veritas, indossano gilet ad alta visibilità o abbigliamento simile, e girano per le case chiedendo di entrare per verificare come viene eseguita la raccolta differenziata. È la stessa società veneziana a mettere in allerta la cittadinanza sulla presenza di truffatori, il cui obiettivo è varcare la soglia di casa e far man bassa di preziosi e denaro.

«Altre volte - spiegano da Veritas -, i falsi tecnici affermano di dover controllare i rubinetti o le tubature dell’acquedotto all’interno delle abitazioni». Poi, dopo essere entrati in casa e aver distratto con qualche scusa i malcapitati, i truffatori rubano oggetti di valore. «Nessun tecnico - continuano - è autorizzato a eseguire controlli nelle case, se non su precisa richiesta dell’utente. Veritas invita quindi i cittadini a non far entrare in casa persone che si qualifichino come tecnici di Veritas».