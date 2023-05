Truffe online e documenti falsi, due arresti

I carabinieri della tenenza di Mira nel pomeriggio di giovedì hanno rintracciato e tratto in arresto un 32enne italiano, gravato da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Monza per la condanna a 3 anni, 10 mesi e 10 giorni per una serie di truffe su internet commesse nel 2022.

Ma non è stato l'unico a finire nei guai. Nelle stesse ore i militari della stazione di Favaro Veneto, durante i servizi di controllo del territorio, hanno intercettato e arrestato un 40enne di origini ucraine, gravato da un ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Milano, dovendo scontare la pena di 6 mesi di reclusione. L'uomo era stato sorpreso con documenti falsi da una pattuglia a Milano nel 2015. Entrambi sono statiaccompagnati in carcere.