Si tuffa nudo in canale e gli viene un malore

Nella stagione dei gesti cafoni in laguna, Venezia incassa l'ennesimo tuffo in mutande di uno straniero che si è buttato in acqua oggi, lunedì primo luglio, dal piazzale della stazione di Santa Lucia. Quando è riemerso, gli agenti della polizia locale di pattuglia alla ferrovia lo aspettavano per multarlo, e lui, in quel momento, si è sentito male.

Tutto è successo dopo pranzo. Complice l'afa e il gran caldo, l'uomo, un lituano di 48 anni, arrivato in treno da Verona appena ha visto il canale uscendo dalla stazione non deve aver resistito all'idea di rinfrescarsi. Si è tolto i vestiti - non avendo il costume è rimasto in mutande - e si è tuffato dritto con tanto di tonfo udito dagli agenti che erano di pattuglia a due passi dalla ferrovia. Lo hanno atteso. Quando il lituano ha terminato il bagno ed è riemerso, loro erano lì con il blocco delle multe in mano.

Spiegandogli la violazione del regolamento di polizia urbana e il rischio corso per l'incolumità propria e per la sicurezza della navigazione, visto il transito dei mezzi in acqua, gli hanno preparato una multa da 800 euro più il daspo - altri 100 euro - per allontanarlo dalla città prima che potesse proseguire la visita magari tuffandosi da qualche altra zona. A quel punto il lituano, che era un po' su di giri - forse aveva appena mangiato e bevuto - ha cominciato a sentirsi male e la polizia locale ha dovuto chiamare il Suem, arrivato con i medici dall'ospedale Civile. L'uomo, che probabilmente si era buttato durante la digestione, è stato soccorso alla stazione e quando si è ripreso è dovuto ripartire.