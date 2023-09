Si toglie completamente i vestiti e si tuffa in canale, arriva la polizia di frontiera

Alla fine della nuotata in un canale a Venezia, completamente senza vestiti, forse pensava di potersi rivestire e andarsene avendo scambiato il centro storico con un "aquasplash" o parco divertimenti. Ad aspettare invece il giovane, della Repubblica Ceca, martedì c'erano gli agenti della polizia di frontiera. Un altro episodio di oltraggio al decoro della città. Gli agenti lo hanno trovato all’altezza della chiesa di Sant’Andrea, in fondamenta Santa Chiara, a poca distanza dallo scalo marittimo.

Alcuni passanti, che avevano assistito alla scena, hanno subito allertato le forze dell’ordine e sul posto sono arrivati gli operatori che innanzitutto hanno invitato l'uomo a rivestirsi e poi lo hanno portato in questura per gli accertamenti. Il giovane multato per atti contrari alla pubblica decenza, è stato anche allontanato dalla città storica per effetto di un Dacur, noto come daspo urbano, emesso dal questore lagunare Gaetano Bonaccorso e che lo ha obbligato a lasciare il territorio comunale come misura a tutela della sicurezza pubblica, della vivibilità della città e del decoro cittadino.