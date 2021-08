Si tuffa dal Ponte dell’Accademia: turista denunciato

Ancora tuffi dai ponti di Venezia: poco prima delle 4 di questa mattina un cittadino australiano dell'età di 33 anni si è tuffato dal Ponte dell'Accademia.

L’uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza ed è stato immediatamente fermato da una pattuglia della polizia locale che è intervenuta. Il turista è stato sanzionato ai sensi del Regolamento di Sicurezza Urbana per il divieto di tuffarsi (450 euro) ed è stato imposto l'ordine di allontanamento della durata di 48 ore (Daspo). L'uomo inoltre è stato denunciato per l'inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione, messa in pericolo dal suo comportamento.

«Vergogna! - ha commentato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in un tweet -. Di più non possiamo fare, abbiamo le mani legate. Chiedo i poteri penali al giudice di pace fino a 10 giorni di cella di sicurezza».