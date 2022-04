Il tuffo dal ponte delle Guglie costa caro: 1.300 euro di multa e poi via dalla città

Sono le 16.30 di domenica pomeriggio. C'è molta gente a Venezia anche in questo weekend: persone a passeggio, residenti che si godono il ponte della Liberazione, e festa di San Marco, e turisti alla Biennale. Ci sono anche due fratelli 25enni, cittadini ungheresi provenienti dalla Slovenia che, forse dopo qualche bicchiere di troppo, si spogliano e si gettano in laguna dal ponte delle Guglie. Impietriti i volti dei passanti che assistono alla bravata, di cui i giovani sembrano ignorare totalmente le conseguenze per la loro e altrui sicurezza, e che subito segnalano. Alle Guglie transitano continuamente lungo il canale imbarcazioni private e mezzi pubblici. Un gesto che inevitabilmente costa caro ai due giovani: la pattuglia della Municipale allertata, che è già in zona, li raggiunge subito e li richiama all'ordine, e per loro scatta una multa da 650 euro a testa e un daspo per l'allontanamento immediato dalla città.

Inconsapevoli del pericolo si erano spogliati e gettati in laguna i due, pensando di farla franca. Ma non è stato così quando sono tornati a riva. Ad attenderli c'erano gli agenti che i residenti avevano chiamato, in modo da avvertire subito che c'era gente in acqua. Stavolta chi ha visto non ha perso tempo a girare video o a scattare foto, e ha usato il telefono per segnalare la situazione di pericolo alle forze dell'ordine. Sono stati chiamati gli agenti della Municipale, quelli della polizia di Stato e anche la Guardia di finanza. La pattuglia immediatamente nei paraggi era quella della polizia locale che si è recata alle Guglie in tempo per fermare i giovani stranieri. A loro è stata comminata una sanzione di 1.300 euro in tutto con il daspo per l'allontanamento da Venezia. Ai fratelli non è rimasto che rinviare la vacanza del ponte del 25 aprile a un'altra occasione.

Quello dei tuffatori non è stato l'unico intervento domenica per la polizia locale, in azione per garantire il rispetto del regolamento comunale sul decoro urbano e la pubblica sicurezza. Sempre a Cannaregio, nel pomeriggio, i cittadini hanno segnalato la presenza di una giovane cittadina danese sui 20 anni, accompagnata da un coetaneo che, trovato un posto appartato tra le calli, ha fatto installare un palo con relativo basamento a terra in modo da potersi esibire in evoluzioni ginniche di "pole dance", il ballo con il palo, mentre il suo accompagnatore la riprendeva in video. Anche in questo caso è scattata una sanzione per occupazione non autorizzata di suolo pubblico e c'è stato l'ordine di rimuovere basamento e palo. Infine, a piazzale Roma, la polizia locale ha fatto portare via dal carro attrezzi due macchine sprovviste di assicurazione e revisione.