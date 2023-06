Addio al giornalista Tullio Cardona

Lutto a Venezia per la scomparsa di Tullio Cardona, giornalista, storico collaboratore del Gazzettino e voce indimenticabile delle regate veneziane. È morto oggi, venerdì 23 giugno, all’età di 67 anni. Per decenni, Cardona ha fornito la sua preziosa cronaca delle competizioni, rendendole memorabili per i tanti appassionati della voga.

Il suo spirito, il suo amore per la voga e il suo contributo significativo alla comunità sono ricordati con grande rispetto. «Voglio ricordarlo alla regata delle Repubbliche Marinare di qualche giorno fa, della quale abbiamo ascoltato alla Salute la sua cronaca in diretta. Quante domeniche passate assieme, direi tutte, quanti ricordi ci legano, oltre agli aneddoti di Regate Storiche e Pali delle Repubbliche Marinare – commenta Giovanni Giusto, consigliere delegato del sindaco di Venezia per le tradizioni -. Non sempre era tenero sui giornali, ma lo consideravo un modo per tenere alta l’attenzione sulle regate, a cui teneva tantissimo». Cardona era riconosciuto per la sua dedizione, spingendo sempre per mantenere alta l'attenzione sulle regate. Desiderava onorare e promuovere uno sport che amava. «Alla famiglia arrivi il sincero cordoglio di un mondo, quello della voga, che è vissuto anche grazie ai suoi racconti – aggiunge Giusto -. Ciao Tullio, Venezia ti vuole bene». Domenica, prima della partenza dei SS. Giovanni e Paolo, ci sarà un minuto di silenzio e a lui saranno dedicate le due regate in programma.

«Con Tullio Cardona se ne va un professionista che amava profondamente Venezia, la sua cultura e le sue tradizioni - dice invece il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia -. Era uno dei commentatori di punta della Regata Storica, la più famosa delle regate di voga alla veneta del calendario comunale. A Venezia e al racconto di una venezianità ormai passata aveva dedicato il suo ultimo libro di racconti, "L’osteria della memoria", con l’intento di trasmetterne i valori ai giovani, perché a loro guardava pensando al futuro della città storica».