I messaggi di Filippo Turetta alla sorella di Giulia Cecchettin

Alcuni messaggi inviati da Filippo Turetta su WhatsApp a Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, sono stati trasmessi ieri sera da "Chi l'ha visto?", il programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli. Messaggi che risalgono ad alcune settimane prima dell'omicidio di Giulia, e dai quali emergerebbe una chiara propensione, da parte di Turetta, a esercitare un controllo ossessivo sulla ragazza. «Ciao scusa, puoi far accendere il telefono alla Giulia e farglielo lasciare acceso?», scrive Filippo, che poi, quando Elena gli risponde con un secco «no», aggiunge: «Perché?! Non è giusto, non può non cagarmi per tutte ste ore. Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata... dille almeno che le ho scritto».

Nel prosieguo della conversazione Elena Cecchettin non cede alle richieste e prova a farlo ragionare: «Filippo dalle un attimo di respiro». Parole che scatenano la reazione di Turetta: «Di respiro da cosa - scrive -. Mi aveva promesso che mi mandava qualche foto e video della giornata». E poi conclude: «Scusa, grazie». Secondo i legali della famiglia della vittima, anche questi messaggi proverebbero che Filippo voleva avere il controllo totale sulla vita di Giulia, e potrebbero fornire elementi utili per l'accusa di stalking nei confronti del ragazzo.

I legali della famiglia Cecchettin stanno raccogliendo nuovi audio e messaggi in questo senso. Lo stalking psicologico - secondo gli avvocati - si sarebbe intensificato nelle settimane che hanno preceduto il femminicidio. Il giovane insisteva perché la ragazza passasse più tempo con lui e non con le sue amiche, hanno fatto sapere gli avvocati. «Era molto possessivo, lui era geloso del tempo che passava con me. Questa cosa non mi lasciava molto tranquilla», aveva raccontato Elena.

Di stalking aveva già parlato Nicodemo Gentile, legale di Elena, sostenendo che gli atteggiamenti di Turetta avevano causato nella ragazza uno stato d'ansia. Il comportamento del ragazzo, secondo il legale, tradiva «un assedio psicologico che aveva provocato nella ragazza uno stato di disorientamento e di importante ansia», e dimostrava «un uso padronale del rapporto che ha spinto il Turetta prima a perpetrare reiterate azioni di molestie e controllo, anche tramite chiamate e messaggi incessanti, e poi in ultimo l'omicidio, al fine di gratificare la sua volontà persecutoria».